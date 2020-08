Tallinn pani Vabaduse väljakule rularambid

Kesklinna valitsus hankis mitmest elemendist koosnevad väiksed rambikomplektid ja korraldas nende paigaldamise Kaarli puiestee parkla poolsesse Vabaduse väljaku serva, edastas linnaosa. Seal saavad noored sõita teisi väljaku kasutajaid segamata. Tegu on vajadusel hõlpsasti teisaldatavate rampidega, mis on mõeldud eeskätt algatajatele. Avaliku kasutuse jaoks on need ka piisavalt tugevad.