Kagu-Eesti ristimetsad on hävimisohus

«2016. aasta kaardirakendusele oli kantud ja ülevaadatud enam-vähem 22 ristimetsa sellist metsatukka, kuhu kohalik rahvas on viimased tinglikult 100 aastat neid riste lõiganud. Sellest on praeguseks säilinud põhimõtteliselt kaheksa,» rääkis looduslike pühapaikade ekspertnõukogu esimees, Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur Marju Kõivupuu.

«Osaliselt on hävinud kaheksa ja täielikult on hävinud kuus ristimetsa ja seda sisuliselt nelja aasta jooksul. Ja kuna neid ristimetsi on väga vähe jäänud, siis graafik või arvandmed näitavad ilmselgelt, et kuigi käesoleval aastal 2020 esimese ajaloolise loodusliku pühapaigana sai riikliku kaitse Rosma ristimets, siis kahtemata see tempo ristimetsade kaitse alla võtmiseks praegusel kujul ei ole piisav,» lisas ta.

«Arvestades, kui aktiivselt metsamajandamine toimub, siis on nad ohus ja me olemegi näinud, et paarikümne aasta jooksul on neid drastiliselt ikkagi vähenenud. Oleks oluline, et tuleks neid viimaseid, mis nüüd on säilinud, kaitsta ka riiklikul tasemel,» ütles ta.