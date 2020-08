Irja Lutsar Eesti uuringust: 80 protsendil Covid-19 põdenutest ei olnud ühtegi sümptomit

«Neid on väga palju. 80 protsendil ei olnud üldse sümptomeid ehk nad ise ei teadnud, et nad oleksid sümptomeid omanud ja me küsisime 15 erinevat sümptomit,» ütleb Lutsar.

Samas ei ole Lutsari sõnul teada, kas väga väheste sümptomitega inimesed üldse teisi nakatavad. «Me teame seda, et kaks päeva enne haigussümptomite teket ja 10 päeva peale haigussümptomite teket on inimene nakkusohtlik. Aga see ei ole väga selge, kui palju need asümptoomsed üldse viirust levitavad,» ülteb Lutsar.

Samas antikehad neil on tekkinud ja tänaseks päevaks ei ole professor Lutsari sõnul tema leidnud ühtegi juhtumit, mis oleks olnud korduvnakatumine. «Küll on esinenud pikaaegne positiivsus. Aga inimene ei ole nakkusohtlik peale kümnendat päeva,» ütleb Lutsar.

Kas uudis, et meie hulgas on nii palju asümptomaatilisi haigeid, on hea või halb? Irja Lutsari sõnul on kindlasti positiivne, kui inimene on ilma raskete haigussümptomiteta saanud immuunsuse Covid-19 vastu.

Samas, kui selgub, et asümptomaatilised on ikkagi haiguse levitajad, siis see on halb uudis. «Haige inimene on ju voodis, aga just need asümptoomsed ja kergete sümptomitega inimesed on sellisel juhul kõige suuremad levitajad. Nii et must ja valge ei ole siin maailmas miski,» ütleb Lutsar.