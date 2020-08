Videolink.ee -s uued filmid

Norra põnevusfilm „Spioon“

Film räägib Sonja Wigertist, Skandinaaviamaade kõige tunnustatumast filmistaar, elab II maailmasõja puhkedes neutraalses Stockholmis. Sakslased tahavad kasutada teda oma filmi propagandamasinas ja Sonja on Riigikomissar Terboveni ja Saksamaa filmikompaniide nimekirja tipus. Kui sakslased ta isa vangi võtavad, hakkab Sonja enne Oslos Terboveniga kohtumist Rootsi salaluure spiooniks, et oma isa vanglast välja flirtida. See õnnestub tal, aga nüüd tahab Terboven teha Sonjast omakorda oma isikliku spiooni ja armukese.

Prantsuse suvefilm „Suvetüdruk“

Naima elab emaga Lõuna-Prantsusmaal Cannes’is ja on saanud just 16-aastaseks. See on vanus, kus tuleb otsustada, mida oma eluga edasi teha – kas ja kuhu õppima minna või on veel mingeid võimalusi. Suvevaheajal saabub Naimale külla temast vanem ja kogenum nõbu Sofia. Sofial on käevangus Chaneli kott, millest ka Naima salamisi unistanud on. Neiud naudivad koos päikesevanne, kohtutakse sõpradega, elu on muretu. Ühel sumedal õhtul satuvad nad Sofia eestvedamisel luksuslikule jahile, kus on peremeesteks keskealised Philippe ja Andrès. Tekib neljane seltskond, kes veedab koos aega mõned päevad. Pärast kõiki neid seiklusi jõuab Naima otsusele, millise tee ta tulevikuks valib…

Film linastus 2019. aastal Cannes’i filmifestivalil Director’s Fortnight programmis ja pälvis seal prantsuskeelsete filmide hulgas Stsenaristide Gildi peaauhinna.

Islandi õuduskomöödia „Janu“

Filmi sündmustik leiab aset väikelinnas, mitte sellises nagu Reykjavik, kus ringi luurab kurjus ja veidrad kuriteod ning jõhkrus tunduvad olema igapäevased. Filmi keskseks tegelaseks on Hulda, keda kahtlustatakse oma venna Steindi surmas ning kes on seetõttu politsei uurimise all. Kui ta vabastatakse tõendite puudumise tõttu, pole tal aga kuhugi minna. Ta eksleb ringi külma käes, kuni kohtab vanemat meest, keda kaks pätti kõrvaltänavas peksavad – Hulda läheb appi. Vanamees on Hjörtur, tuhande-aastane, üksik ja homoseksuaalne vampiir. Nad saavad sõbraks ning Hjörtur tänab Huldat päästmise eest sellega, et äratab ta venna taas ellu, sellel on aga kohutavad tagajärjed. Samal ajal peavad nad aga võitlema vampiirikultusega ning politseiga, kellel tundub nende suhtes kinnisidee olevat.

Lastefilm „Kiisu Mizuu“

Tibbet, noort ja arglikku ajakirjanikku, tahetakse vallandada. Ajalehele põnevat lugu otsides kohtub ta kummalise preili Mizuuga, kes väidab, et oli kunagi kass. Mizuu hangib kassidelt uudiseid ja Tibbe võtab ta endale abiliseks. Tibbest saab edukas ajakirjanik, kuni kassid avastavad, et linna patroon ja heategija, hr Ellemeet, on tegelikult paras kaabakas…

Lastefilm „Ahvipärdik“

Ühel ilusal päeval leiab Frank oma koduaiast ahvi, kelle nimi on Pärdik. Pärdiku saabumisega algab lõbus ja põnev seiklus kogu perele. Ei võta kaua aega kui perekond taipab, et Pärdik ei ole tavaline ahv ning tema ilmumine nende tagaaeda ei olnud juhuslik.

Kes on Pärdik? Kust ta pärit on? Kas nad suudavad Pärdikut väikeses külas teiste eest varjata? Põnev seiklus viib Rootsi perekonna vastuseid otsima Taimaa sügavasse džunglisse.

