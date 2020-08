Kuueaastane laps tegi häirekeskusele 60 libakõnet

«Kurb on see, et juhtimiskeskuse töö oli häiritud ja patrullid kammisid piirkonda nagu segased, sest kella sai positsioneerida. Kõnede tegijat otsides sõitis patrull piirkonnas oleva lasteaia juurest mööda ja politseinikud märkasid, et neid nähes hakkasid lapsed käituma ärevalt. Seisma jäädes ja küsides, kes politseisse helistas, näitas tosin näppe ühe poisi poole,» vahendas Lääne-Harju politseijaoskond ja lisas, et lastele selgitati hädaabinumbrile helistamise tõsidust.