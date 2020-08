Antrekoot on veise selja turjaosast lõigatud väga õrn lihatükk. Seda õigesti käsitledes saab tõelise maitseelamuse. Eelistada tasub kindlasti kodumaist veiseliha, kuna Eestimaa lihaveis kasvab maailma rikkalikumal rohumaal, kus loomi pole kunstlikult nuumatud ning seda kõike on tunda ka maitsest.

Herkki Ruubel toob veiseliha grillimise juures välja ka selle, et lisaks kvaliteetse liha kasutamisele on äärmisel oluline ka liha õige lõikamine, mis tagab selle, et grillile asetatuna jääb see mahlane. Antrekootist tuleb lõigata umbes 3cm paksused steigid. Õhem steik kipub grillil kuivama ja kõrbema. Kel soovi võib grillile asetada ka terve suure tüki, ent sel juhul tuleb arvestada, et liha küpseb erinevalt – ääred jäävad küpsemad ja keskmine osa roosa.