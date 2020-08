Rae vald sai uue abivallavanema

Tanel Tammela on täiendanud oma teadmisi Tallinna Tehnikaülikoolis magistrantuuris ettevõtluse ja ekspordijuhtimise erialal. Tammela juhitud ettevõte Holdfast OÜ on kuulunud kiiresti arenevate ettevõtete Gaselli toppi kahel korral.

«Minu nägemuses peab Rae valla juhtimine olema julge, paindlik ja kiiresti kohanev. Olen Rae vallas elanud kümme aastat ning minu kogemusena on siiani täpselt selline suund vallal ka olnud. Madis Sarik on teinud valla arendus- ja haldusametis aastaid suurepärast tööd, mis läheb kokku minu nägemusega nö gasellvallast. Mul on tekkinud suurepärane võimalus aidata kaasa koduvalla arengule ning kindlasti saan kasutada oma kogemusi uute objektide arendusel ning valla haldusvõimekuse tõstmisel,» lisas Tammela.