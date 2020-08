Reinsalu presidendi kõnest: öelda, et nüüd tuleb Stalin uksest sisse – see ei ole tõsine jutt

«Eriti kui seda võrrelda Eesti vapra võitlusega totalitaarse režiimi vastu, kus me suutsime Eesti omariikluse taastada,» ütles Isamaaliidu poliitik Reinsalu.

Reinsalu kinnitusel on kõik piirangud, mis Eestis kevadest saadik on paika pandud, tehtud rahvatervise huvides. «Ja see, mille pärast president muretseb, et hipilaager keelati ära ja nüüd on diktatuur – see ei ole realistlik,» nentis Reinsalu. Tema sõnul Eesti inimesed just ootavad tunnustust ja julgustust, eriti veel teise laine ning majanduslanguse ees. «Hirmusid kütta, millel ei ole mitte mingisugust alust, ei ole mõistlik,» selgitas ta.

Eilsel taasiseseisvusmispäeval Kadriorus rääkis luuletaja ja kirjanik Sveta Grigorjeva, et ta on eestlane, kes ei valiks erakonda, kes oma 17-aastase valitsustegevusega või tegemata jätmisega on sillutanud teed tänastele populistidele. «Olen venelane, kes ei hakka kunagi valima erakonda, mis kaasas valitsusse inimesed, kes teavad täpselt, palju mul peaks lapsi olema ja kellega ma tohin abielluda.»

Kas noor luuletaja pidas silmas Isamaad, kes tõi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna areenile? «Pean tunnistama, et mulle meeldis selle noore naise julgus selgelt välja öelda. Sellise auditooriumi ees,» tunnustab Reinsalu. Ta lisab, ta küll pole Sveta Grigorjeva mõtete fänn ning tema seisukohtade üle võib vaielda, kuid talle meeldis see, et ta on julge ja ütleb ausalt. «Kui noored inimesed julgevad oma õiguste ja tõe eest seista, siis meil on lootust,» leiab Reinsalu.

Piirangutes pole Eesti olnud teistest riikidest karmim, rõhutab Reinsalu. «Presidendile meeldib rääkida tõepoolest objektiivsete argumentide alusel, kahjuks president ei soovinud välja tuua OECD analüüsi sellest suvest, kus Eesti oli koroonakriisiga hakkama saamise näidikute järgi oli viies riik,» selgitas ta.

Viga presidendi kõnes

«President tegi ühe olulise mõttevea, ta ütles, et üksikisiku vabadus on tähtsam ja see peab igal juhul maksma, tuues hipilaagri näite. Aga president unustas ära, et me teeme täna ratsionaalsed piirangud selleks, et me homme ei peaks tegema ulatuslikemaid piiranguid,» vaidles Reinsalu presidendile vastu. Ta lisas, et kui Eestis nakatumiste määr kasvab, siis iga hetk võib Soome sulgeda liikluse Eestiga.

Reinsalu sõnul kaitstakse sellega ka eestlaste vabadust. «Viirusega võitlemisega rakendatakse sarnaseid meetmeid, mida on teinud enamik maailma riike. Ja öelda, et see on diktatuuri kehtestamine, et nüüd tuleb Stalin uksest sisse – see ei ole tõsine jutt,» leiab välisminister.