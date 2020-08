Erakondade reitingud: Reformierakonna ja Eesti 200 toetus on tõusuteel

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,4, Keskerakonda 21,7 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 16,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Nädalaga kasvas Reformierakonna toetus 1,1 protsendi võrra ning Keskerakonna toetus kahanes ühe protsendi võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 8,6 protsendi Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,4 protsebdi ning Isamaa 5,9 protsendiga. Eesti 200 kasvatas oma toetust nädalaga ühe protsendi võrra ning tõusis populaarsuselt neljandaks erakonnaks.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,5 ja opositsioonierakondi 41,8 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölderi sõnul on võimalik pärast ajutist seisakut eelmisel nädalal nähataaskord, kuidas vahe Keskerakonna ja Reformierakonna vahel kasvab. Seega jätkub vähemalt mai lõpust alates kestnud trend, kus Keskerakond on toetust kaotanud ja Reformierakond juurde võitnud ning võib öelda, et suvine paus poliitikas ei mõju jätkuvalt peaministrierakonnale hästi.

«Kahe erakonna vahe on praeguseks 11,7 protsenti, mis on ligikaudu sama palju, nagu ta oli kogu möödunud sügise vältel. Pigem on see tekkinud Keskerakonna positsiooni hetkelisest nõrgenemisest ning vähem Reformierakonna positsiooni tugevnemisest. Eelmise suve lõpus oli nende kahe erakonna positsioonide vahe paari protsendipunkti võrra suurem,» rääkis Mölder.

Tema sõnul on aga praegu märkimisväärne see, et see vahe suurenemise trend joonistub välja üpriski selgelt ja pikaajaliselt. «Praeguseks on käärid nende vahel küll väikeste tõrgetega kuid siiski kasvanud juba pea kolm kuud. Kui trendi alguseks arvestada Keskerakonna toetuse kõrgpunkt aprilli alguses, siis aga juba ligi viis kuud,» ütles Mölder. «Seega pole uue poliitikahooaja lävel Keskerakonna positsioon reitingutes kiita.»

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.