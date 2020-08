Põlluaas: Eesti peab olema valmis oma vabadust kaitsma

«Meil on täna põhjust olla rõõmsad ja tähistada Vene relvajõudude lahkumist Eestist, kuid olles õppinud ajaloost, mida Kreml üritab ümber kirjutada, ning arvestades tänaseid realiteete ja teravat rahvusvahelist olukorda, peame me senisest enam olema valmis oma vabadust ja iseseisvust tingimusteta kaitsma,» ütles Põlluaas. «Oleme NATO liikmed, me ei ole enam üksi nagu olime siis, kui nõukogude okupatsiooniväed Eestisse sisse marssisid. Eesti ei alistu enam iialgi.»