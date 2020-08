Galerii ja video ⟩ Saksa õhuväelased asusid Ämarist valvama Balti õhuruumi

«Liitlaste osalus Balti õhuturbemissioonil näitab nii NATO liitlaste tugevat solidaarsust ja ka sõjalist võimekust, mida kellelgi ei tasuks proovile panna,» ütles kaitseminister Jüri Luik oma tänukõnes ning lisas, et järgnevad kuud saavad õhuturbel kindlasti olema töised, arvestades Venemaa õhujõudude aktiivsust Balti mere regioonis.

Eestis õhuturbemissiooni alustanud Saksamaa 71. taktikalise lennusalga kodubaasiks on Wittmundhafeni lennubaas. Õhuturvet hakkavad nad tagama hävitajatega Eurofighter Typhoon. Ämarisse saabunud hävitajad on lennubaasis valves ööpäevaringselt, sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarselt treeninglende. Saksamaa on varem Ämaris õhuturbemissioonil osalenud kuus korda.