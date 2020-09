Rahvastikuminister: kahjuks on meie peredes ka neid lapsi, kes kooli minna ei taha

Tema sõnul vajavad koolikiusu all kannatavad lapsed tuge nii peredelt kui ka koolilt. «Seni kuni üksteise halvustamine ja halvasti ütlemine, nii otse, seljataga või veebis on aktsepteeritav normaalsus, ei suuda me murda koolikiusu ja suunata kiusajaid oma tegudest aru saama,» ütles Solman. Ta lisas, et õnneks on koolikiusu vastased kodanikualgatused koolides ja ka alusharidust andvates lasteaedades üldiselt hästi vastu võetud. «Programm Kiusamisest vabaks ja KiVa on väärt algatused, millele soovin edu ja eestvedajatele jaksu. Kodanikualgatusest sündinud väärtused aitavad viia meid parema ja õnnelikuma ühiskonnani. Soovin rõõmsat ja kiusamisvaba kooliaastat kõigile,» lisas minister.