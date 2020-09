Kersti Kaljulaid: eeskätt on vaja õppida inimeseks olemist

Presidendi sõnul on sel aastal tulnud palju harjumuspärast enda jaoks uuesti mõtestada, isegi kooliaasta kui selline on nihestatud.

«Mis see «parim koolilõpetaja» tänapäeval üldse on? Mida on vaja selleks, et 21. sajandi keskpaigas, mil tänased kooliminejad on oma võimete tipul, olla edukas? Milles seda edu siis üldse mõõdetakse? Ilmselt on kõigil selge, et üksnes ainekava eeskujulikust läbimisest ei piisa, elus on meil vaja palju mitmekesisemat oskusteportfelli,» ütles Kaljulaid.

«Eeskätt on vaja õppida inimeseks olemist. Jah, ka see on midagi, mida tuleb õppida. Kuidas olla kaastundlik? Kuidas olla nii julge, et mitte mööda vaadata? Kuidas mõista ühiskonnas toimuvat? Saada aru, mis on päris ja mis vaid varjuteater? See on meie kooliprogrammis järjest tähtsam,» lisas ta.

«Ma loodan ja soovin, et nii igaühel teist kui meie haridussüsteemil tervikuna oleks jõudu ja pealehakkamist, et neist kogemusist, mis me kõik kevadel saime, parim ka talletada. Ja mitte ainult talletada, vaid et see muutuks igapäevaseks õppe osaks ka siis, kui see või mõni järgnev viirus meid tingimata ka koduseinte vahele ei sunni.»

Presidendi sõnul unistab ta koolist, kus õpilased saavad oma oskustemapi kokku põimida parimatest teadmistest, mis on saada, sõltumata kooli või lapse enda füüsilisest asukohast.

«Ma unistan ka koolist, kus vaatamata digiõppe suurele osakaalule õpetatakse lastele senisest palju suuremas mahus ühiskonna toimimist ja ühiskonnana toimimist: üksteise toetamist, märkamist, aitamist. Aga ka arusaamist, et eriarvamused on elu loomulik osa, nende lahendamiseks on palju meeldivaid võimalusi ja ainult üks ebameeldiv – kius ja kaklus.»