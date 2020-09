Koju lubatud Jüri Ratas taastub jõudsalt

Peaministri büroo juhataja Johannes Merilai sõnul lubasid meedikud Ratase koju teisipäeva õhtul. «Taastumine on päevade küsimus, meedikud on andnud lootust, et Ratas võiks juba neljapäeval valitsuse istungit juhatada,» kinnitas Merilai kolmapäeva hommikul BNS-ile.