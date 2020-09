Välisministeerium andis välja reisihoiatuse

Terviseameti andmete järgi on neljapäevase seisuga Eesti Covid-19 nakkusnäitaja 16,1 (100 000 elaniku kohta). Sellest tulenevalt võivad riigid kehtestada Eestist reisijatele täiendavad piirangud.

Viimase kahe nädalaga on koroonaviirus Euroopas jõudsalt hoogu kogunud: kui kaks nädalat tagasi oli nakkusnäitaja 16, siis nüüdseks on see kolmekordistunud.