Otse Postimehest ⟩ Reinsalu Läti kriitikast: Eesti ei ole rikkunud Balti mulli kokkuleppeid

«Balti mull sündis tegelikult Eesti ettepanekul. Suures plaanis oli kaks põhimõttelist reeglit: kokkulepitud ühine mõõdik, mille alusel eneseisolatsiooni kohaldatakse ja reisilendude piiramine. Eesti on nendest kinni pidanud ja ma lükkan selle osunduse tagasi,» väitis minister.

«Minu hinnangul on Balti mull toiminud hästi. Minu ettepanek oli, et hoida karantiini kehtestamisele embargo ja oleksime püüdnud ühiselt leida reegleid, kuidas seda (Balti mulli - toim) reformida. Läti valitsus lükkas selle ettepaneku tagasi. Aga kõik kolm riiki on valmis arutama uue Balti mulli mudeli üle ja arutelu selles osas käib,» kinnitas ta.