Ülikoolilinnas on neli õpilast nakatunud koroonaviirusega

Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht rääkis Postimehele, et amet saatis koduõppele ühe kursuse. Nakatunud tudeng ei ole haiglaravil. «Selle juhtumi juures on lähikondseid sadakond,» lisas Luht. «On ka kaks välistudengit, kes andsid positiivse Covid-19 testitulemuse, kuid nad pole õppetööle suundunud,» märkis Luht. Nimelt kahele ülikooli välistudengile tehti esimene test lennujaamas ning pärast seda on nad olnud karantiinis. «Nemad on 14 päeva isolatsioonis ja pole kordagi kooli veel jõudnud,» selgitas ta.