Tallinna Tehnikaülikoolis lõpeb vastuvõtt avatud õppesse

Vaadeldes eelmiste aastate trende, võib prognoosida ka sel sügisel suuremat huvi majandus-, IT- ja inseneriteaduste vastu. Popimateks õppeaineteks on viimasel ajal olnud ITs programmeerimise algkursus, infosüsteemide arendamine ja andmetöötlus. Majandusteadustes finantsarvestus, ettevõtluse alused ja turundus.

Õppijaid on igas vanuses ja erinevate eesmärkidega – alates värskelt gümnaasiumi lõpetanud noortest kuni väga pika töökogemusega inimesteni. On neid, kes läbivad oma rütmis bakalaureuse- või magistriprogramme, ja ka neid, kes võtavad üksikuid aineid. Tehnikaülikooli õppetöös osalemise eeliseks on teaduslik lähenemine nii teemade käsitlemisel kui ka probleemidele lahenduse leidmisel teoorias ja praktikas.

Legendaarne raadiosaatejuht Kristjan Hirmo on peagi lõpetamas turunduse bakalaureuseõpet avatud ülikoolis. Hirmo kinnitusel oleks ta õpingutega justkui sattunud analoogist digisse. Ta hakkas paljusid asju vaatama uue pilguga ning leidma uusi seoseid. «Minu jaoks on see olnud väga hea silmaringi avardaja ja praktiliste oskuste allikas,» kinnitas Hirmo.