Politsei pikendab öist alkoholimüügi piirangut Harjumaal ja Ida-Virumaal

Terviseamet esitas ohuprognoosi ja ettepaneku, mille alusel otsustasid Ida ja Põhja prefektid jätkata öise alkoholimüügi piiranguga. Terviseameti andmetest selgub, et Harjumaa vaates on just Tallinn elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kõrgeima riskiga piirkond Eestis. 10. septembri seisuga oli Tallinnas ja Harjumaal 163 viirusesse nakatunut. Nakatumiskordaja on Harjumaal 100 000 elaniku kohta ligi 23 ja Tallinnas 32.