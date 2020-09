Pealinna koolid rakendavad tänasest hajutatuse printsiipi

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul rakendavad pealinna koolid tänasest alates hajutamise printsiipi, seda lähtuvalt kooli eripärast ja võimalustest. «Osaline distantsõpe on alates 8. klassidest, kuid koolidel on võimalus pakkuda seda ka varasematest klassidest, kui see on vajalik ja pidades silmas kooli eripära. Ent osalist distantsõpet ei rakendata 1.-4. klasside õpilastele, kus soovime võimalikult kaua tagada õpilastele vahetu kontaktõppe. Osalisele distantsõppele võivad koolid õpilasi saata mitte kauemaks kui nädalaks,» selgitas Belobrovtsev. «Tänaseks on vähemalt 80 protsenti Tallinna koolidest hajutamise meedet rakendanud. Me mõistame, et sellised ennetavad meetmed tekitavad ajutisi ebamugavusi, ent me teeme seda selleks, et vältida rangemaid piiranguid.»