USA suurpõlengute suits liigub esmaspäeval üle Eesti

Uuenenud prognoosid näitavad, et suits, mis paikneb valdavalt kõrgemates õhukihtides, liigub 21. septembril üle Eesti ida suunas.

Ilmateenistuse postituses märgitakse, et esmaspäeval on taevas ka rohkelt kõrgema kihi pilvi, mis liiguvad läänest ida suunas. Suur aerosooliosakeste sisaldus atmosfääris võib muuta päikesetõusud ja päikeseloojangud märksa erksamaks, sest kui õhus on palju suitsu, peent tolmu või muid osakesi, siis muutub hajumine tunduvalt tugevamaks.