Terviseamet: koroonaviirusega elamine on sellega võitlemisest isegi keerulisem

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko sõnul kulgeb enamikul koroonasse nakatunutest haigus kergelt ja nad paranevad sellest. Praegu saab öelda, et viiruse levik on kontrolli all, kuna ametile on haigestunud ja nende lähikontaktid enamasti teada.