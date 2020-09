Soome justiitsminister ei pea maskikohustust vajalikuks

«Vähemalt esmamulje alusel ei ole see minu arvates see, mida me siia Soomesse vajame. Ma ei näe, et oleks meeldiv, et politsei hakkaks trahvima inimesi selle eest, et nad ei kasuta maski,» ütles minister laupäeval uudisteagentuurile STT.

Ta märkis, et maskikohustusega võib kaasneda teatud põhiseaduslikke probleeme, mida tuleb uurida, kui asjaga edasi minnakse.

«Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium on see ministeerium, mis vastutab selle eest ja vastutav minister on Krista Kiuru. Kuid ise näen küll, et sellega on seotud selliseid probleeme, mis vajaksid lähemat uurimist, ning põhiseadusteadlastel oleks siin tööd.»

Justiitsministri hinnangul peaks maskikohustuse asemel Soomes hakkama saama soovitustega.