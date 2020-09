Mihkelson: Aserbaidžaani ja Armeenia konflikti eskaleerumisvõimalus on päris suur

«Kasutusel on raskerelvastus. Esialgsete teadete kohaselt on hukkunuid ka tsiviilelanike hulgas juba,» ütles Mihkelson rahvusringhäälingule ja lisas, et veel paari nädala tagune kokkupõrge oleks võinud taanduda vaherahuks, ent täna enam nii ei pruugi minna.

«Me teame, et Türgi toetab aktiivselt Aserbaidžaani, samas on teada, et Venemaa on selgelt oma vägedega kohal Armeenias ja on olemas informatsioon selle kohta, et viimastel nädalatel on Türgi suunanud Aserbaidžaani nii oma relvastust, näiteks ründelennukit F-16 oma meeskondadega, aga ka võitlejaid,» ütles Mihkelson ning viitas Venemaa ja Türgi pingestatud suhetele.