Joobes ja juhtimisõiguseta autojuht jäi autost ilma

29. augustil Sillamäel patrullinud Narva politseijaoskonna politseinikud märkasid kella 1 paiku öösel Gagarini tänaval ebakindla sõidustiiliga sõiduautot Mazda, mis võis viidata sellele, et roolis on alkoholi tarvitanud juht. Sõiduki peatades selgitasid korrakaitsjad välja, et roolis on juhtimisõiguseta sõidukijuhtimise eest korduvalt karistatud kohalik elanik, kes oli ka alkoholijoobes.