Tsahkna: Eesti aukonsul võib pääseda hõivatud laeval viibiva Eesti elaniku juurde

«Kaks nädalat pärast laeva hõivamist on suhtlus Iraani võimudega viinud selleni, et Eesti aukonsulil Teheranis on kõigi eelduste kohaselt lähipäevil võimalik minna hõivatud laeva pardale ja kohtuda seal viibiva Eesti elanikuga,» sõnas välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200).

Tema sõnul annaks otsekontakt võimaluse saada vahetut infot tema seisukorra kohta ning oleks kauaoodatud ja väga positiivne areng.

Tsahkna lisas, et jätkub tihe suhtlus nii Iraani võimude kui laeva operaatorettevõttega MSC. «Meie eesmärk on, et Eesti elanik pääseks nii pea kui võimalik koju,» rõhutas ta.

13. aprillil teatasid rahvusvahelised meediaväljaanded, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi hõivas laeva MSC Aries. Veidi aega hiljem tulid ka teated selle kohta, et laevameeskonna üks liikmetest on Eesti elanik. Ametlikult teatas Iraan, et hõivas laeva seoses sellega, et laev on väidetavalt seotud Iisraeliga. Aluse omanik, Itaalia-Šveitsi laevanduskontsern MSC kinnitas, et Iraani võimud on laeva kaaperdanud. Kontserni teatel oli laeval 25 meeskonnatöötajat ja firma suhtleb aktiivselt asjaomaste võimudega nende heaolu ja aluse turvalise naasmise tagamiseks. 23. aprillil kutsus välisministeerium välja Iraani ajutise asjuri, et nõuda hõivatud laeva pardal oleva Eesti elaniku vabastamist.