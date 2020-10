Otse Postimehest ⟩ Mäggi: vihakõne täielik kriminaliseerimine meenutab nõukogude aega

Suhtekorraldaja Janek Mäggi leiab, et inimesed võivad kasutada ühte sõna, aga tegelikult rääkida erinevatest asjadest. «Kõigepealt on tark võtta lahti õigekeelsussõnaraamat ja vaadata, mis asi see vihakõne tegelikult on. See on vaenu õhutamine ja sõim,» sõnas ta.

Mäggi usub, et kõik inimesed on kunagi kedagi sõimanud või ise sõimata saanud. «Ma arvan, et ärritumine on inimesele loomuomane. See on organismi kaitsereaktsioon,» lausus ta ja lisas, et kõige kriminaliseerimisel läheks Eesti kohtusüsteemil läheks raskeks.