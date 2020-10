Tehnikaülikooli tudengid andsid endisele rektorile teenetemärgi

Teenetemärgid on üliõpilaskonna kõrgeimad autasud, mis on loodud tunnustamaks väljapaistvaid isikuid, kes on panustanud üliõpilaskonna hüvanguks ja kelle tegevus on olnud suure positiivse mõjuga. Teenetemärke antakse välja kolmes kategoorias: pronksmärk ehk missioonimärk, hõbedane teenetemärk ja kuldne teenetemärk.