Eesti teeb Soomele ja Rootsile ettepaneku Estonia täiendavaks uurimiseks

«Soovime täiendava uurimisega edasi liikuda võimalikult kiiresti, et saada vastused kõigile küsimustele, mis uue teabega seoses on tekkinud,» ütles Ratas.

Tema sõnul tuleks eeskätt uurida vraki ümbruses merepõhja ja laevavraki asendit ning tuvastada laevakeres olevad vigastused, nende tekkimise iseloom, ajaraam ja võimalik seos parvlaeva uppumisega. Ratase sõnul on oluline, et uus uurimine oleks sõltumatu, läbipaistev ja usaldusväärne ning et protsessi oleksid kaasatud ka hukkunute lähedasi esindavad organisatsioonid.