Ida-Tallinna Keskhaiglas taastati plaaniline ravi

Terviseamet teatas Postimehele, et haigla ja ameti koostöö on sujunud hästi ning kolle on kontrolli alla saadud. «Töötajad, kes koldega seotud, on kaks korda testitud ja naasevad isolatsiooni lõppedes järjest tööle,» märkis amet. Ühtegi positiivset patsienti haiglas sees ei ole.