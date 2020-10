Õiguskantsler soovitab turismiäridel ministri käskkiri kohtus vaidlustada

Õiguskantsler Ülle Madise soovitab Eesti Turismifirmade Liidul pöörduda halduskohtu poole, et kontrollida majandus- ja taristuministri Taavi Aasa 1. oktoobri käskkirja õiguspärasust. Madise hinnangul ei selgu käskkirjast, kuidas ja millistel tingimustel on see koostatud. Ka leiab Madise, et ministeerium oleks pidanud kõik osapooled ära kuulama.