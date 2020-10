Haridusameti juht: tänu Eesti väiksusele saame katsetada ja proovida

Ilisson kinnitas, et haridus- ja noorteamet on õpetaja ja koolijuhi, noorsootöötaja, tugispetsialisti ja kohaliku omavalitsuse partner. «Suurandmeid ja nutikat digipööret ära kasutades saame kasvada veelgi paremaks ja muuta õppimist veelgi personaliseeritumaks,» lisas ta.

Ilisson meenutas, et õppimine kestab kogu elu ning kord nooruses omandatud ametist ei piisa enam, et muutuvas ühiskonnas ja majandusoludes hästi toime tulla. Seetõttu ongi vaja seada esikohale personaliseeritud õpiradade toetamine ja arendamine. Tema sõnul on kõige olulisem küsimus just täiskasvanute oskuste arendamine.