Rohelised: toetame abielu täiskasvanute vahel soost sõltumata

Roheliste esimees ning avalduse autor Kaspar Kurve sõnas, et loodetavasti võtavad end liberaalsetena määratlevad erakonnad samuti rohelistest eeskuju, kuna otsus on märgilise tähtsusega nii erakonna jaoks kui ka Eesti poliitika jaoks laiemalt. «On piinlik, et üks tsiviliseeritud riik aastal 2020 sellistel teemadel, nagu LGBT õigused, üldse veel debateerima peab.»

Erakonna peasekretär Joonas Laks märkis, et kuigi rohelised on rahva kaasamise pooldajad, siis antud asjas rahvaküsitlus devalveeriks rahvahääletuste tähendust, kuna tema sõnul ei seisne otsedemokraatia mõte selles, et enamus otsustaks vähemuste küsimuse üle.