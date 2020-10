Kultuurikomisjon alustas kuulamisi õpetajate järelkasvu teemadel

Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul juhatas kohtumine sisse kuulamised, mis keskenduvad praegu ametis olevate õpetajate toetamisele, õpetajakutse väärtustamisele ning selle tulemusena järelkasvu suurendamisele. «Õpetajate järelkasvu kindlustamine on jätkuvalt Eesti hariduse üks peamisi väljakutseid. Kuigi huvi õpetaja ameti vastu on kasvanud, on probleeme õpetajate koolitamise, nende toetamise ning näiteks keele- ja loodusainete õpetajate leidmisega,» vahendas Must pressiteate vahendusel.