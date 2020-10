SAPTK loodab abieluteemalist rahvahääletust mõjutada masspostitusega

«Seejärel on loomulikult väga oluline mobiliseerida inimesi referendumil osalema ja seisma selle eest, et abielu jääks Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks,» rääkis Vooglaid ERR-ile, kuid ei osanud veel kampaania maksumust öelda.

«Enne tuleb otsutada, mida me täpselt teeme. Eks masspostituse hinnad on ju kõigile avalikult teada. Seda saab Omnivast teada, mis maksab, kui saata kiri 100 000-sse, 200 000-sse või 300 000-sse majapidamisse. Ideaalis me tahaksime muidugi jõuda oma materjalidega kõikidesse majapidamistesse Eestis, mida on üle poole miljoni. Ega see kindlsti odav lõbu ei ole,» ütles Vooglaid.