Helmed Tre Raadios: pandi püsti suur vale ja Kaja Kallas on täielikult läbi kukkunud

Martin Helme: Mis mind kohutavalt ärritas, oli see, et pandigi püsti täielik vale. Et sina tahad Eestist inimesi välja saata. Et EKRE tahab Eestist inimesi välja saata, Mitte midagi sellist ei öeldud! Ja seda nädal aega, siiamaani räägitakse.

Mart Helme: Ja pole ju mingit kahtlust selles, et järjekordselt on totaalselt läbi kukkunud selle kriisi ärakasutamisega Reformierakond Kaja Kallasega eesotsas. Nad ju kukkusid totaalselt läbi. Nad ei osanud absoluutselt ära kasutada oma võimaluste akent. Kaja Kallas, selle asemel et teha selge ja konkreetne ettepanek emmale-kummale, kas Isamaale või Keskerakonnale, hakkas selle asemel šlikerdama, paralleel-läbirääkimisi pidama, mingeid katteta lubadusi jagama. Kuidas sa saad olla Eesti ühe suurima erakonna juht, kui sul puudub absoluutselt igasugune poliitiline kuulmine. Sa pretendeerid mängima tipporkestrisse, aga oled ise lastemuusikakooli tasemel.

Martin Helme: Ütleme laiemas laastus Reformierakonna kohta: hämmastava suutlikkusega mängiti maha valitsuse moodustamine peale valimisi. See on õpikunäide sellest, kuidas kõik tehti valesti. Nüüd selles tülis ka magati kõik maha. Mis ma sellest järeldan, on see, et tänasel opositsioonil ei ole oma kõrva koalitsioonis sees. Nad ei tea, mis toimub koalitsioonis: Nad ei tea, mis toimub koalitsiooni nii-öelda siseringis.

Mart Helme: Valitsuskabinetist on asju välja lekkinud küll, aga mitte koalitsioonist. Ja antud juhul, nende läbirääkimistega, alguses väga kõrgendatud toonil ja emotsionaalsete läbirääkimistega me võtsime kolmapäeva hommikul vastu kollektiivse otsuse: kõik emotsioonid kõrvale jätta, kõik vastastikused süüdistused kõrvale jätta, vastasel juhul me kokkulepet ei saavuta. Ja ei läinudki rohkem kui poolteist päeva, kui me selle kokkuleppe saavutasime.

Martin Helme: opositsioonil puudub adekvaatne luurepilt sellest, mis toimub koalitsiooni sees. Riigikogus ju kõik omavahel suhtlevad. Hirmus palju klatšitakse, spinnitakse ja tehakse sellist kohvinurga juttu. Lauseke siit, lauseke sealt, ainuüksi 101 inimese omavaheliste lobisemiste põhjal sa peaksid olema võimeline mingisuguse pildi ette saama. Et mis meeleolud on, mis suunas asjad liiguvad, kes mida taotleb. Mitte midagi! Nad ei saanud isegi aru, et mingi kriis on käima läinud, enne kui alles teisipäeval vist. Osaliselt on see kahtlemata seotud sellega, et oskustase on nii kehv.

Mart Helme: Mitte ainult oskustase. Üks põhjus, miks Reformierakond võimult kukkus, oli ikkagi nende totaalne ülbus. Ja see ülbus ei ole kuskile kadunud.

Martin Helme: Üks järeldus, mille ma veel siit teen: Reformierakond ongi tänasel päeval otsustanud, et nad tahavad olla opositsioonis. Mina muud moodi ei oska nende sellist käitumist seletada mitte ainult nüüd, aga ka varasemates olukordades, kus neil on olnud mingigi avang tekkimas, on nad selle niisuguse tuimusega maha mänginud.

Martin Helme: Ja teine inimene, keda kuidagi ei saa jätta mainimata selles lõppenud nädalases situatsioonis on meie presidendi ametit pidav proua, kelle puhul tuli veelgi ilmekamalt kui sotside või reformarite puhul välja see, millise tülgastava kahepalgelisuse, topeltmoraali ja endale teistsuguste reeglite kehtestamise mõtteviisi omanik ta on. Nii õõnsa ja nii tüütu postituse ta tegi: miks te vihkate Eesti inimesi? Vabandage, see on inimene, kes on ise välismeedias käinud ja vihanud erakondi, erakondade juhte, inimesi kes seda erakonda valivad. Kes tuleb riigikogu istungile pusaga «Sõna on vaba» ja nüüd hüppab meile selga, et ega ikka ei ole küll. Konservatiivid peavad väga täpselt teadma, et nendel ei ole sõna vaba. Isegi kui see on ütlus: ma suhtun mingitesse inimestesse ebasõbralikult, siis see on viha õhutamine, viha külvamine, see on vägivallale õhutamine. Ei ole! Ei ole olnud vägivallale õhutamist! Ei ole viha õhutamist! On tõdemus, et mul on antipaatiad ja sümpaatiad ja ma võin neist rääkida. See on südametunnistuse ja sõnavabaduse küsimus. Jah, poliitilise viisakuse küsimus on hoopis teine asi. Kas me ütleme seda, kas see tuleb kasuks või kahjuks, see on hoopis teine asi. Aga sõna on vaba ka meil, mitte ainult presidendil!

See on liberaalidele ja vasakpoolsetele nii omane, et nad arvavad, et nemad võivad ükskõik mida teha, ja see on alati hea. Ja nende poliitilised vastased ei tohi mitte kunagi mitte midagi teha, ja ükskõik, mis nad teevad, see on alati halb.