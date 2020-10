Keeleteadlased soovivad rahvaloendusel ka küsimust emakeele kohta

Keeleteadlased kirjutavad oma pöördumises rahvastikuminister Riina Solmanile, et rahvaloenduse ankeeti lisataks ka küsimus, kus tuleb märkida kõik keeled, mida inimene oskab, sealhulgas emakeel. Teadlased on veendunud, et küsitlusel tuleb esitada emakeel kindlasti omaette punktina ning loendusel seda ka iga inimese käest küsida.