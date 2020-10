Netikelmid petsid kahelt inimeselt välja ligi 1300 eurot

Eelmise nädala esmaspäeval helistas tundmatu mees Lasnamäel elavale 36-aastasele mehele ja esitles ennast Swedbanki töötajana, edasyas Põhja prefektuur. Avaldaja ütles, et ta ei ole panga klient ning tema pank on SEB. Seepeale ütles helistaja, et tegelikult ta ongi SEB panga töötaja.

Seejärel sõnas helistaja, et keegi proovib parasjagu avaldaja kontolt raha üle kanda ning kui avaldaja soovib tehingu blokeerida, siis peab ta kohe sisestama oma internetpanga tunnused. Avaldaja andis helistajale oma andmed ning hiljem avastas, et tema kontolt on võetud 460 eurot.

16. oktoobril helistas 45-aastasele Lasnamäel elavale naisele teine naine, kes esitas ennast Swedbank töötajana, teatades, et pangakontolt on Leedu kaudu üritatud võtta 300 eurot ning pangakontole oleks nüüd vaja panna lisakaitse. Selleks paluti avaldajal sisestada kahel korral Smart-ID koodid. Hiljem selgus, et tegemist oli pangakelmiga ja arvelt oli tehtud ülekanne summas 800 eurot.