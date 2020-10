Viru vangla viis vangi andsid positiivse koroonaproovi

Tõenäoliselt said vangid nakkuse õpetajalt, kelle õpperühmas nad eelmisel nädalal osalesid. Vangla korraldab kõigi nakatunutega kokkupuutunute testimise.

Terviseamet nõustab vanglat, kuidas toimida vangide haigestumisega. «Isoleeritud on hetkel 28 inimest ning organiseerimisel on laustestimine,» selgitas terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp. Nakatumisallika tuvastamiseks on käimas epidemioloogiline uuring.