Rapla hooldekeskus ootab abi haigestunud personali asendamiseks

Rapla vallavanem Meelis Mägi sõnas rahvusringhäälingule, et esimene nakatumisjuhtum hooldekeskuses tuli välja möödunud nädala kolmapäeval. Lisaks eelmise nädala testimistele viidi keskuses sel esmaspäeval läbi laustestimine. Praeguseks hetkeks on laekunud kokku 32 positiivset vastust, neist 13 on hooldekeskuse töötajad ja 19 on kliendid.