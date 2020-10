Pooled Viru vangla nakatunutest ei kurda mingeid sümptomeid

Kama selgitas, et vange ei tohi tavatingimustes kambrites kinni hoida ja enamasti saavad nad ringi liikuda ning osaleda erinevates töörühmades, millest üks viirusele hoo andiski. «Antud juhul oli meil tegutsemas üks keeleõpperühm, kus vangidele õpetati eesti keelt ja ilmselt on praegu põhjust arvata, et sealt hakkas ta levima,» ütles Kama.