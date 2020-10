Keskerakonna Roheliste kogu valis esimeheks Rea Rausi

«Keskkonna ning jätkusuutlikkusega seotud küsimused on juba muutunud ja muutuvad tulevikus veelgi olulisemaks filtriks läbi mille hinnata ja suunata ühiskonna arenguid ning plaane. Vajadus jätkusuutlikku tulevikku luua on kriitiline, toetudes nii maailma kui Eesti teadlaste uuringutele ja suurele hulgale rahvusvahelistele strateegiatele. Potentsiaal selliseks tulevikukujunduseks on Keskerakonnas olemas, koostöö teeb sellest reaalsuse,» teatas Raus, rõhutades vajadust suurema koostöö järele nii erakonnasiseselt kui laiemalt ühiskonnas, et leida vastuseid keerukatele küsimustele üleminekul kestlikuma ühiskonnakorralduse poole.

Euroopa Liidu eesmärk on minna aastaks 2050 üle kliimaneutraalsele majandusele ning neid püüdlusi toetab erinevate tegevuste kaudu ka Eesti riik. Ühtlasi on Keskerakond otsustanud senisest enam pühendada tähelepanu keskkonna ja jätkusuutliku arengu küsimustele.

«Puhtast elukeskkonnast sõltub inimese tervis ja heaolu. Õnnelikud inimesed on eduka riigi eelduseks,» rõhutas Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas. «Seetõttu on oluline, et ka Eesti riik seaks keskkonnapoliitikas esikohale ülemineku taastuvenergiale ja aastaks 2050 kliimaneutraalsele majandusele, et hoida ära tervet planeeti ja meie kõigi tulevikku ähvardav keskkonnakatastroof. Meil tuleb juba praegu mõelda sellele, millise planeedi me järeltulevatele põlvedele jätame. Keskerakonna Roheliste kogult ootan sisendit erakonna poliitika kujundamisel ja aktiivsust valdkonnaga seotud üritustel.»