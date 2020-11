Solman isadepäeval: iga valitsuse otsus peab soosima peresid laste sündimisel ja kasvatamisel

«See on ka üks põhjus, miks rahvastikuministri algatusel on valitsus võtnud ette perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu,» ütles Riina Solman.

Ministri kinnitusel antakse eelnõuga peredele kindlustunne, et järgneval kolmel aastal ei võeta vanemahüvitise määramisel arvesse koroonakriisist tingitud töötuse perioodi ja sel ajal saamata jäänud sissetulek ei lähe vanemahüvitise määramisel arvesse.

«See otsus on oluline, et tagada, et ükski laps ei jääks sündimata vaid seetõttu, et vanemad on kaotanud töö ja pelgavad seetõttu kaotada ka vanemahüvitises, mis on laste kasvatamiseks peres väga vajalik sissetulek,» rõhutas Solman. Vanemahüvitist võivad saada nii emad kui isad.

Lõppeval nädalal otsustas valitsuskabinet, et eelnõu tuleb välja töötada ja valitsusele esitada hiljemalt 30. novembriks. «Koroonakriisist tingitud töötuks jäämine ei tohi vähendada vanemahüvitise suurust,» ütles Riina Solman. «See on oluline signaal, mida riik saab ja peab noortele peredele andma. Lapsed on peredesse väga oodatud ning üleilmse koroonakriisi tõttu ajutine töötuks jäämine ei tohiks neid otsuseid mõjutada,» lisas rahvastikuminister.

Soovides kõigile ilusat isadepäeva, kutsub rahvastikuminister üles ka tähelepanelikkusele. «Neile, kes saavad täna minna ja oma isa õnnitleda ja kallistada, ütlen meeldetuletusena, et tehke seda niisugusel moel, et mitte seada meist eakamaid või riskigruppi kuulujaid viiruseohtu,» sõnas Solman.

Mõtiskledes isadepäeva tähenduse üle, märgib Riina Solman, et argielu ei ole alati klantspilt, ideaali lähedane on see ainult muinasjutus, mis ei tähenda, et ideaali poole ei peaks püüdma. «Muidugi on ka peresid, kus ei ole isa. Samamoodi nagu peresid, kus ei ole ema. Või ei ole kumbagi,» ütles Riina Solman. See, et me elamegi erinevaid olukordi täis maailmas, on rahvastikuministri sõnul paratamatus. «On ühesugused ja teistsugused leibkonnad ja perekonnad. On mehi, kes ei ole isad. Nagu on ka naisi, kes ei ole emad. Arvestama peame kõigiga,» sõnas rahvastikuminister oma pöördumises.