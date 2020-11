President Kaljulaid vabastas siseminister Mart Helme ametist

Siseminister Mart Helme teatas täna, et astub ametist tagasi. «Ma otsustasin juba eile õhtul ametist lahkuda. Te ei suukorvista mind,» lausus Mart Helme. «Et mitte seada ohtu meie referendumit. Jätkan riigikogus. Mis positsioonil? Seda me arutame veel. Aga te ei pääse minust,» ütles Mart Helme.

Mart Helme on kuues minister, kes EKREst on ministriameti maha pannud. Eelnevalt on oma ametist loobunud Marti Kuusik, Kert Kingo, Mart Järvik, Kaimar Karu ja Rene Kokk.

Pühapäeval ütles raadiosaates siseminister Mart Helme, et Joe Biden on korruptant. «Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid,» leidis Mart Helme. Muu kõrval ütles Helme kindlas kõneviisis, et ka Eestis ei ole valimised olnud ausad. Ta tõmbas võrdusmärgi USAs kasutusel olnud postihääletuse ning Eesti e-hääletuse vahele.