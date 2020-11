Septembris sündis alkoholist puhkajate uus rekord

«Septembris ei joo» aktsiooniga olid kutsutud liituma kõik eestimaalased, olenemata sellest kui palju keegi alkoholi tarvitab. Tagasiside oli positiivne ja nii veebis, sotsiaalmeedias kui tavameedias ilmus lugusid osalejatest, jagati muljeid, kommenteeriti edusamme ja kutsuti sõpru ka osalema.

«Alkoholist puhkamine on aasta-aastalt järjest populaarsem ning kindlasti on üheks osalejate motivaatoriks see, et sõbrad osalevad – koos on seda alati kergem teha. Osalemise rekordi löömisele võis omakorda kaasa aidata ka praegune koroonaolukord, mil seltskondlikku suhtlemist, baaride-klubide külastamist on vähem,» kommenteeris TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

Alkoholist puhkamisel on ka pikaajalisem positiivne tervisemõju, sest see annab inimestele parema kontrolli oma alkoholitarvitamise üle. Vastavad uuringud välismaal on näidanud, et see paneb inimesi mõtlema oma joomisharjumustele, mis vähendab tarvitamist veel ka pool aastat hiljem.

Kolm aastat tagasi võttis üleskutse vastu ligi 22 000 inimest, kaks aastat tagasi 27 600, mullu liitus TAI korraldatud alkoholivaba septembriga kampaania järeluuringu andmetel ligi 31 700 inimest.

Kampaania üheks osaks olid igapäevased nõuanded sotsiaalmeedias, mis ergutasid puhkust vastu pidama. Lisaks ilmusid üleskutsed tavameedias, tänavareklaamidel, raadios ja televisioonis, kus teemat selgitasid eksperdid. Kampaania jooksul olid eraldi fookuses ka tööandjad, sest alkoholihoiakute kujundamises on oma roll kõigil, kes töötavad inimestega. «Meil on hea meel, et ka ettevõtjad mõistavad teema olulist ja võtavad alkoholi tarvitamise vähendamise teemadel aktiivselt sõna. Head eeskujud motiveerivad proovima alkoholivaba elustiili ja alternatiivseid lõõgastumisviise,» selgitas Sammel.

Nõuannete jälgimiseks ja motivatsiooni säilitamiseks oli terve septembrikuu vältel võimalik silma peal hoida veebilehel septembriseijoo.alkoinfo.ee ja Facebooki lehel «Septembris ei joo».

Kampaania lõpp ei pea tähendama osalejatele tagasipöördumist vanade joomisharjumuste juurde. Alkoholivaba kuuga saavutatud eduelamust, head enesetunnet, positiivseid tulemusi saab pikendada, jälgides ka peale kampaania lõppu tarvitatavaid alkoholikogused, et need jääks mõõdukuse piiridesse. Nõuandeid ja soovitusi tarvitatavate alkoholikoguste vähendamiseks leiab veebilehelt alkoinfo.ee.

Kõigil, kes soovivad tarvitatavate alkoholikoguste piiramisel suuremat tuge, soovitab TAI tutvuda veebipõhise programmiga «Selge».