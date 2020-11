2+2 reegel saalis muudaks teatrite ellujäämisvõitluse tragöödiaks

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles Postimehele, et esmaspäevast saab teatrisaalis ikka istuda igal kohal. «Hajutamisnõue kehtib saalist väljaspool, see tähendab, et 2+2 reegel kehtib koridoris, järjekorras ja fuajees,» selgitas Lukas.