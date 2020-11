TÜ peremeditsiini professor Ruth Kalda ütles Postimehele, et valitsusele esitleti uuringu esialgseid tulemusi. «Praegu näitab see, et levimus on 0,42 protsenti, mis on võrreldes septembri lõpus valminud seireuuringuga kaks korda kõrgem. Kui me aga võrdleme kevadisega, siis see on poolteist korda kõrgem,» selgitas Kalda.