Kodututele jääb kaitsemaskidest puudu

Sotsiaaltöötajate sõnul on majutusüksustes viibivad kodutud viiruse saabudes hakanud hügieeni tõsisemalt võtma ning lisaks käte regulaarsele pesemisele on mõned ostnud ka maskipaki, mida sotsiaaltöö keskusel pea 600 kliendile igaks päevaks jagada ei ole.

«Meil on töötajatele neid varutud. Aga ainult, kui on sotsiaalnõustamine näost näkku, anname me kliendile,» ütles sotsiaaltöö keskuse juhataja Kersti Põldemaa ja lisas, et keeruliseks muutuks olukord siis, kui maski kandmiseks saaks kohustus.