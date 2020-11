Kaitsevägi peatas novembri lõpuni ajateenijatele väljalubade andmise

Kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti sõnul on väljalubade peatamine vajalik eelkõige sõdurite enda ja nende sugulaste kaitseks. «Erinevate isikute gruppide vahel kontaktide vähendamine on üks olulisemaid meetmeid, kuidas viiruse levikut tõkestada,» ütles ta.

Kogu kaitseväes on kasutusele võetud rangemad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. On rakendatud nii distantsi hoidmine kui ka maskide kandmine, eelistatakse kaugtöö tegemise võimalust ning koosolekute korraldamist virtuaalkeskkonnas.

Kaitseväes on koroonaviirus tuvastatud 73 ajateenijal, tegevväelaste ja tsiviiltöötajate hulgas on 8 juhtumit. Nakatunud on paigutatud karantiini väeosadesse või viibivad koduses eneseisolatsioonis. Kõik nakatunud on suhelnud oma pereliikmetega.