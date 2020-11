Terviseamet: noorte koroonaviirusesse nakatumine on hüppeliselt kasvanud

«See on murettekitav trend, näeme, et erinevatest koolidest õpilasi koondavad huvitegevused soodustavad oluliselt nakkuse levikut,» ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, kelle sõnul kuuluvad selliste kogunemiste alla nii treeningud, tantsu- ja muusikakoolid, näiteringid, kunsti- ja käsitööringid kui koori- ja orkestriproovid.

Eriti juhib terviseamet tähelepanu kõrge riskiga tegevusaladele, kus viiruse leviku risk on suur ning kus pole võimalik rakendada viiruse tõkestamise meetmeid. Need on tegevused, millega kaasneb forsseeritud õhuvool, mis eritab suuremas koguses haigusetekitajaid ning millega kaasneb tihe kontakt. «Selliste tegevuste alla lähevad nii koorilaul, orkestriproov ja spordialad, kus meeskonna liikmed omavahel suhtlevad ja on tihedas kontaktis,» ütles Härma.